2019-03-03T19:24:44+03:00
Общество

Жители Уфы возмущены вызывающим поведением школьников

Шалости подростков, по их мнению, могут довести до беды
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Поведение юных уфимцев возмутило некоторых жителей Уфы. В социальных сетях появились снимки с камер видеонаблюдения, расположенных на одном из домов Затона. В кадре – группа школьников, ребята курят, подпаливают доску с объявлениями и показывают в камеру неприличные жесты.

Местные жители обратились к пользователям соцсетей в надежде, что среди них могут оказаться родители подростков.

- Если вы, родители, думаете, что они в парке или ещё где-то гуляют, то нет, - возмущаются жильцы дома. – Они ломятся в подъезд, в лифт с сигаретой в зубах.

Больше всего горожан смущает не то, что ребята ведут себя неподобающе, а риск, которому они подвергают жителей дома. Стенд, который подростки поджигают «ради прикола», по словам уфимцев, держится на пенопластовой стене. Огонь может охватить ее моментально, а следом перекинуться и на квартиры.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На уфимца с крыши рухнул снег
Майора полиции из Башкирии, погибшего от рук учалинского стрелка, наградят посмертно
«Маленькие дети дышат гарью!»: уфимцы просят снести опасное строение, где постоянно вспыхивают пожары
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией
В Башкирии мужчина с ножом пытался ограбить магазин
В Уфе ребенок получил травму, катаясь на горке в торговом центре
Гол Грулева на последних секундах принес «Динамо» победу над «Уфой»
У жителя Башкирии украли табун лошадей
На оздоровление «Башавтотранса» потратят 611 млн рублей
Пожар в бывшем общежитии в Башкирии: эвакуировали 45 человек
Радий Хабиров пригласил ребят из детского дома на игру «Салавата Юлаева»
Сегодня ФК «Уфа» сыграет с московским «Динамо»
Восемь домов в Уфе остались без воды из-за прорыва трубопровода