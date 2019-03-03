Жители Уфы возмущены вызывающим поведением школьников

СЕГОДНЯ 19:21 2019-03-03T19:24:44+03:00

Шалости подростков, по их мнению, могут довести до беды

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Поведение юных уфимцев возмутило некоторых жителей Уфы. В социальных сетях появились снимки с камер видеонаблюдения, расположенных на одном из домов Затона. В кадре – группа школьников, ребята курят, подпаливают доску с объявлениями и показывают в камеру неприличные жесты.

Местные жители обратились к пользователям соцсетей в надежде, что среди них могут оказаться родители подростков.

- Если вы, родители, думаете, что они в парке или ещё где-то гуляют, то нет, - возмущаются жильцы дома. – Они ломятся в подъезд, в лифт с сигаретой в зубах.

Больше всего горожан смущает не то, что ребята ведут себя неподобающе, а риск, которому они подвергают жителей дома. Стенд, который подростки поджигают «ради прикола», по словам уфимцев, держится на пенопластовой стене. Огонь может охватить ее моментально, а следом перекинуться и на квартиры.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU