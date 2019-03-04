2019-03-04T19:42:29+03:00
Происшествия

Под Уфой «Сузуки Витара» въехала в стоявшую «Газель»

Два человека получили травмы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет по ЧСФото: госкомитет по ЧС
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В минувшую субботу, 2 марта, в Уфимском районе Башкирии произошла авария с двумя пострадавшими. По информации госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, водитель Suzuki Vitara не заметил припаркованную на обочине «Газель Фермер». Иномарка влетела в кузов автомобиля.

К счастью, никто не погиб. Известно о двух пострадавших. На место ЧП выезжали спасатели, медики и полицейские.

Вероятно, к аварийной ситуации привела в том числе и погода. Жителям Башкирии рекомендуют воздерживаться от ночных поездок при обильном снегопаде. По данным синоптиков, в регионе возможна слабая метель и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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