Гол Грулева на последних секундах принес «Динамо» победу над «Уфой»

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-03T13:47:18+03:00

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Футбольная «Уфа» упустила ничью в домашнем матче с «Динамо». Гол Вячеслава Грулева на последних секундах принес победу «бело-голубым» - 1:2.

Счет в матче открыл Сильвестр Игбун. На 32-й минуте при передаче назад грубо ошибся Тони Шуньич. Нигерийский нападающий перехватил мяч и переиграл Шунина. Через полчаса игрового времени Жоазиньо удачно навесил на линию вратарской, передачу замкнул Луценко – 1:1.

Судьбу матча решил уголовой, разыгранный динамовцами на последней минуте. Все тот же Жоазиньо навесил на Грулева, молодой полузащитник опередил защитников «горожан» и отправил мяч в сетку.

«Динамовцы» после победы вырвались на 10-е место, уфимцы рискуют закрепиться в зоне вылета. Сейчас подопечные Дмитрия Кириченко занимают 15-ю строчку, опережая только откровенно слабый «Енисей».

А вот руководству «горожан» придется возвращать стоимость билетов болельщикам, как они и обещали.

ИСТОЧНИК KP.RU