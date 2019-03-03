В Уфе ребенок получил травму, катаясь на горке в торговом центре

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-03T14:46:59+03:00

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В минувшую субботу, 2 марта, в одном из торговых центров Уфы произошел несчастный случай. 9-летняя девочка каталась с горки в парке развлечений ТРЦ "Планета", когда почувствовала боль. Оказалось, что школьница оцарапала спину.

Сотрудники игровой зоны вызвали ребенку медиков. Те диагностировали у девочки рваную рану спины и оказали первую помощь. Везти ребенка в больницу не потребовалось.

Напомним, минувшим летом в Башкирии несколько детей едва не покалечились на батуте. Аттракцион внезапно стал сдуваться и переворачиваться. В насос, как позже выяснилось, попал пакет. Тогда чудом никто не травмировался.

ИСТОЧНИК KP.RU