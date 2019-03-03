У жителя Башкирии украли табун лошадей
Житель Абзелиловского района Башкирии обратился в полицию с заявлением о краже. У него пропал табун из 30 лошадей. Животные паслись сами по себе близ озера Атавды, и куда-то неожиданно исчезли.
Местная полиция заподозрила в преступлении 24-летнего магнитогорца. Молодой человек подтвердил – лошадей увел он. Парень заметил бесхозный табун и предложил дяде на пару угнать скот в соседний регион. Вот только он забыл сказать родственнику, что кони чужие.
Четырех лошадей они зарезали и сдали на мясо, еще четырех жеребят полиция нашла у приятеля вора.
- В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение оставшихся 22 животных, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Воришку арестовали, по факту кражи возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU