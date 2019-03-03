В Башкирии мужчина с ножом пытался ограбить магазин

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-03T15:31:41+03:00

Довести преступный умысел до конца он не смог

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Субботний вечер, 2 марта, 52-летняя продавщица магазина в Ишимбайском районе запомнит надолго. Перед ее прилавком неожиданно вырос неизвестный в медицинской маске и с ножом. Мужчина потребовал выручку, потрясая холодным оружием. Однако довести дело до конца ему что-то помешало, грабитель убежал, оставив деньги в кассе. Перепуганная женщина позвонила сыну, а тот – в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали нападавшего – 27-летнего ишимбайца. Нож у него изъяли, парень даже не стал отрицать свою причастность к преступлению.

- По факту разбоя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU