2019-03-03T11:48:11+03:00
Общество

На оздоровление «Башавтотранса» потратят 611 млн рублей

Во столько оценили антикризисный план для предприятия
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: госкомитет по транспорту РБФото: госкомитет по транспорту РБ
Изменить размер текста:

Власти Башкирии решили всерьез взяться за госперевозчика. В ближайшие два года «Башавтотрансу» выделят чуть более 611 млн рублей, чтобы вывести его из кризиса.

Среди антикризисных мер – мероприятия по восстановлению платежеспособности компании и увеличению ее дохода, внедрение единых карт для оплаты, создание гибких тарифов, ребрендинг и замена автобусного парка.

ГУП планирует закупить в этом году 177 автобусов, сотню из них приобретают уже в апреле. Как только поступит новый транспорт, старые 60 автобусов отправятся на покой.

- Утвержденный вариант антикризисного плана предполагает закрытие убытков и выход предприятия на самоокупаемость в 2021 году, - говорится в сообщении госкомитета по транспорту Башкирии.

Напомним, ранее Радий Хабиров заявил, что "Башавтотранс" останется ГУПом и не будет акционирован. Обновление предприятия стало одним из условий сохранения прежнего формата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителя Башкирии украли табун лошадей
Пожар в бывшем общежитии в Башкирии: эвакуировали 45 человек
Радий Хабиров пригласил ребят из детского дома на игру «Салавата Юлаева»
Сегодня ФК «Уфа» сыграет с московским «Динамо»
Восемь домов в Уфе остались без воды из-за прорыва трубопровода
Жителей Башкирии ждет похолодание
Житель Башкирии раздел 26-летнюю челнинку
Волонтеры выйдут на поиски пропавшего в Салавате Сергея Ланина
Двух жителей Башкирии подозревают в незаконном отстреле лосей
Из уфимской многоэтажки эвакуировали 10 человек
В Башкирии столкнулись Лада и Hyundai, погибли три человека
Погода в Башкирии на завтра, 3 марта
Тиран из Башкирии издевался над своими детьми
Поменялся цвет кожи и начал отключаться: трехлетний уфимец оказался в реанимации после прививки
Музыкальную тему из «Игры престолов» сыграли на башкирском народном инструменте
В Башкирии рухнул козырек Дома культуры
Волонтеры прекратили поиски пропавших в Стерлитамаке девочек
В Башкирии ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком MAN, есть погибший
В Башкирии разыскивают двух пропавших девочек
Очередной скандал в МВД Башкирии: девушка-следователь обвинила коллегу в избиении
Башкирию на Универсиаде представят 10 спортсменов
В Башкирии прекращены поиски пропавшей 27-летней Юлии Дятловой
В Башкирии за два месяца родилось 88 пар близняшек
Погода в Башкирии на субботу, 2 марта
Должник из Уфы сдался после звонка мамы