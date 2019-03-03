На оздоровление «Башавтотранса» потратят 611 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-03T11:48:11+03:00

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Власти Башкирии решили всерьез взяться за госперевозчика. В ближайшие два года «Башавтотрансу» выделят чуть более 611 млн рублей, чтобы вывести его из кризиса.

Среди антикризисных мер – мероприятия по восстановлению платежеспособности компании и увеличению ее дохода, внедрение единых карт для оплаты, создание гибких тарифов, ребрендинг и замена автобусного парка.

ГУП планирует закупить в этом году 177 автобусов, сотню из них приобретают уже в апреле. Как только поступит новый транспорт, старые 60 автобусов отправятся на покой.

- Утвержденный вариант антикризисного плана предполагает закрытие убытков и выход предприятия на самоокупаемость в 2021 году, - говорится в сообщении госкомитета по транспорту Башкирии.

Напомним, ранее Радий Хабиров заявил, что "Башавтотранс" останется ГУПом и не будет акционирован. Обновление предприятия стало одним из условий сохранения прежнего формата.

ИСТОЧНИК KP.RU