Пожар в бывшем общежитии в Башкирии: эвакуировали 45 человек

СЕГОДНЯ 10:11 2019-03-03T11:07:28+03:00

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Сегодня утром, 3 марта, в Кумертау вспыхнул крупный пожар. Горело бывшее общежитие по адресу ул. 40 лет Победы, 44.

Пожарных вызвали около половины десятого утра. На место направили 7 машин и 24 человека личного состава.

- По прибытию к месту вызова установлено, что на 3-м этаже происходит сильное задымление, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Оказалось, что горит одна из квартир, пламя буквально вырывалось из окон помещения. Из здания пришлось спешно эвакуировать 45 жильцов. Никто из них не пострадал.

Фото: соцсети

К 09.51 пожар удалось потушить полностью, через час сотрудники МЧС завершили проливку конструкций. Теперь специалисты осматривают место ЧП, чтобы выяснить причину случившегося.

Жильцы дома в шоке. По их словам, пожарные сигнализации в здании оказались бесполезны.

- Я живу там, хочу сказать, сигнализации пожарные висят просто так, ни одна не запищала, - возмущается в соцсетях мужчина, проживающий над местом пожара.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU