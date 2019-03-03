Пожар в бывшем общежитии в Башкирии: эвакуировали 45 человек
Сегодня утром, 3 марта, в Кумертау вспыхнул крупный пожар. Горело бывшее общежитие по адресу ул. 40 лет Победы, 44.
Пожарных вызвали около половины десятого утра. На место направили 7 машин и 24 человека личного состава.
- По прибытию к месту вызова установлено, что на 3-м этаже происходит сильное задымление, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Оказалось, что горит одна из квартир, пламя буквально вырывалось из окон помещения. Из здания пришлось спешно эвакуировать 45 жильцов. Никто из них не пострадал.
Фото: соцсети
К 09.51 пожар удалось потушить полностью, через час сотрудники МЧС завершили проливку конструкций. Теперь специалисты осматривают место ЧП, чтобы выяснить причину случившегося.
Жильцы дома в шоке. По их словам, пожарные сигнализации в здании оказались бесполезны.
- Я живу там, хочу сказать, сигнализации пожарные висят просто так, ни одна не запищала, - возмущается в соцсетях мужчина, проживающий над местом пожара.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU