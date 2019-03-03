«Маленькие дети дышат гарью!»: уфимцы просят снести опасное строение, где постоянно вспыхивают пожары
Уфимцы требуют от властей города принять меры, чтобы избавить их от опасного соседства. Жители дома №17а по улице Пекинской недовольны, что возле них простаивает ветхое одноэтажное строение. В кирпичной постройке то и дело вспыхивают пожары, да и сама по себе она в пустующем виде представляет угрозу для гуляющих детей.
- При мне пожарные тушат второй раз, - пишет в обращении к властям уфимец Денис. С. - Мы живём на втором этаже, весь запах идёт к нам, а у нас двое маленьких детей дышат гарью!
По данным администрации города, заявку мужчины приняли к исполнению. Ответственным за судьбу злополучного сооружения назначен глава администрации Орджоникидзевского района Марат Галиуллин.
ИСТОЧНИК KP.RU