2019-03-03T17:18:59+03:00
Общество

«Маленькие дети дышат гарью!»: уфимцы просят снести опасное строение, где постоянно вспыхивают пожары

Жители города переживают за здоровье и безопасность своих детей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Денис С.Фото: Денис С.
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Уфимцы требуют от властей города принять меры, чтобы избавить их от опасного соседства. Жители дома №17а по улице Пекинской недовольны, что возле них простаивает ветхое одноэтажное строение. В кирпичной постройке то и дело вспыхивают пожары, да и сама по себе она в пустующем виде представляет угрозу для гуляющих детей.

- При мне пожарные тушат второй раз, - пишет в обращении к властям уфимец Денис. С. - Мы живём на втором этаже, весь запах идёт к нам, а у нас двое маленьких детей дышат гарью!

По данным администрации города, заявку мужчины приняли к исполнению. Ответственным за судьбу злополучного сооружения назначен глава администрации Орджоникидзевского района Марат Галиуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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