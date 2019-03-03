В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией
С начала года в регионе выявили 559 инфицированных
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За январь и февраль 2019 года в Башкирии выявили 559 людей с ВИЧ-инфекцией. Большинство инфицированных – мужчины, их 356, тогда как женщин 203. При этом аналитики отмечают, что по сравнению с началом 2018 года заболеваемость ВИЧ в регионе выросла на 17,4 процента.
43 человека из числа заболевших содержатся в учреждениях Службы исполнения наказаний.
Всего же в республике ВИЧ-положительными числятся 21618 человек. Статистика и здесь не в пользу мужчин – их 13139 против 8479 женщин.
Самым распространенным способом передачи инфекции все еще остается незащищенный половой контакт.
ИСТОЧНИК KP.RU