2019-03-03T09:35:09+03:00
Общество

Радий Хабиров пригласил ребят из детского дома на игру «Салавата Юлаева»

Сегодня уфимский клуб принимает дома «Металлург»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Аскинский и Бураевский районы.

Помимо больниц и хозяйств руководитель республики осмотрел детский дом в деревне Шабаево, пообщался с его воспитанниками, педагогами и фельдшерами.

Как оказалось, воспитанники приюта всерьез увлекаются хоккеем и уже становились победителями различных соревнований. Узнав об этом, Радий Хабиров подарил ребятам хоккейные клюшки и позвал их в Уфу на ближайший матч «Салавата Юлаева». Сегодня уфимская команда принимает на домашнем льду «Металлург».

Педагоги детского дома в беседе с главой региона отметили, что их ребятам нужна новая хоккейная площадка, а спортивный зал учреждения требует ремонта.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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