Радий Хабиров пригласил ребят из детского дома на игру «Салавата Юлаева»
Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Аскинский и Бураевский районы.
Помимо больниц и хозяйств руководитель республики осмотрел детский дом в деревне Шабаево, пообщался с его воспитанниками, педагогами и фельдшерами.
Как оказалось, воспитанники приюта всерьез увлекаются хоккеем и уже становились победителями различных соревнований. Узнав об этом, Радий Хабиров подарил ребятам хоккейные клюшки и позвал их в Уфу на ближайший матч «Салавата Юлаева». Сегодня уфимская команда принимает на домашнем льду «Металлург».
Педагоги детского дома в беседе с главой региона отметили, что их ребятам нужна новая хоккейная площадка, а спортивный зал учреждения требует ремонта.
Фото: пресс-служба главы Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU