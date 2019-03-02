2019-03-02T19:24:54+03:00
Общество

Жителей Башкирии ждет похолодание

Температура может упасть ниже -15 градусов
Рустем АХУНОВ
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Теплая погода придет в Башкирию только к концу следующей неделиТеплая погода придет в Башкирию только к концу следующей недели
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Начало первой рабочей недели весны окажется для жителей Башкирии прохладной.

Так, по данным Башгидромета, температура воздуха ночью в понедельник и вторник может опуститься до -19 градусов. Помимо этого, жителей республики ждет сильный ветер и обильные осадки.

Ближе к середине недели в регионе значительно потеплеет – до комфортных в марте -5 градусов днем и ночью. Теплая погода закрепится в Башкирии ближе к концу недели. Например, в субботу и воскресенье столбик термометра в Уфе будет показывать уже плюсовую температуру. Однако небо по-прежнему будет затянуто серыми тучами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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