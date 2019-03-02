Житель Башкирии раздел 26-летнюю челнинку
Злодей украл у девушки куртку и телефон
36-летний жулик из Башкирии ограбил 26-летнюю жительницу Набережных Челнов
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36-летний рецидивист из Башкирии обокрал 26-летнюю жительницу Набережных Челнов.
По данным МВД Татарстана, девушка обратилась к стражам порядка вечером 24 февраля. Челнинка объяснила, что на нее набросился незнакомец и сорвал куртку, в кармане которой находился телефон стоимостью 62 тысячи рублей. Девушка смогла составить фоторобот жулика.
Вскоре вора задержали. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Башкирии. В соседнюю республику он периодически приезжал на заработки. По факту грабежа полицейские возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU