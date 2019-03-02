Волонтеры выйдут на поиски пропавшего в Салавате Сергея Ланина

СЕГОДНЯ 18:12 2019-03-02T18:12:02+03:00

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3 марта в Салавате волонтеры выйдут на поиски пропавшего Сергея Ланина.

Напомним, что 68-летний мужчина перестал выходить на связь с родными еще 24 февраля. По данным волонтеров, он примерно в 9 часов вечера вышел в магазин «Стерля», но обратно пенсионер так и не вернулся. Обеспокоенные близкие обратились за помощью к полицейским и волонтерам.

Сегодня стало известно, что 3 марта волонтеры из Салавата выйдут на поиски пропавшего. Сбор состоится в 12 часов дня на парковке магазина «Веломаркет» по адресу улица Космонавтов, 43. Добровольцев предупреждают, что искать пенсионера будут в лесной местности, поэтому одеться нужно соответственно. С собой нужно будет взять небольшой перекус и горячий чай.

ИСТОЧНИК KP.RU