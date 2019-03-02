Двух жителей Башкирии подозревают в незаконном отстреле лосей

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-02T17:10:55+03:00

Двух охотников из Янаульского района Башкирии подозревают в незаконном отстреле лосей

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Двух охотников из Янаульского района подозревают в незаконном отстреле лосей.

В МВД Башкирии обратился охотинспектор из Янаульского района. Он рассказал, что жители деревни Верхняя Барабановка слышали несколько выстрелов на окраине населенного пункта. На место выехали полицейские.

Вскоре стражи порядка обнаружили двух убитых лосей и гильзы от оружия. Двух подозреваемых 39 и 55 лет задержали в тот же день. При себе у мужчин обнаружили оружие, патроны, лыжи и рации. Охотники начали давать признательные показания.

По факту незаконной охоты полицейские возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU