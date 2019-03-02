Из уфимской многоэтажки эвакуировали 10 человек
В здании произошел пожар
В Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме
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Из-за пожара из уфимской многоэтажки эвакуировали 10 жильцов.
По данным МЧС республики, информация о пожар поступила на пульт диспетчера в 9:04 2 марта в уфимской квартире по улице Рабкоров. На место немедленно выехали аварийные службы.
Прибывшая бригада пожарных обнаружила, что возгорание началось в двухкомнатной квартире. Из опасной зоны спасли троих человек и еще 10 эвакуировали. В итоге горение ликвидировали к 10 часам утрам. К счастью, в пожаре никто не пострадал и не погиб.
Сейчас на месте работает дознаватели МЧС, которые устанавливают причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU