Из уфимской многоэтажки эвакуировали 10 человек

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-02T15:48:49+03:00

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Из-за пожара из уфимской многоэтажки эвакуировали 10 жильцов.

По данным МЧС республики, информация о пожар поступила на пульт диспетчера в 9:04 2 марта в уфимской квартире по улице Рабкоров. На место немедленно выехали аварийные службы.

Прибывшая бригада пожарных обнаружила, что возгорание началось в двухкомнатной квартире. Из опасной зоны спасли троих человек и еще 10 эвакуировали. В итоге горение ликвидировали к 10 часам утрам. К счастью, в пожаре никто не пострадал и не погиб.

Сейчас на месте работает дознаватели МЧС, которые устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU