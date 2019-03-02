2019-03-02T15:48:49+03:00
Происшествия

Из уфимской многоэтажки эвакуировали 10 человек

В здании произошел пожар
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Уфе загорелась квартира в многоэтажном домеВ Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме
Изменить размер текста:

Из-за пожара из уфимской многоэтажки эвакуировали 10 жильцов.

По данным МЧС республики, информация о пожар поступила на пульт диспетчера в 9:04 2 марта в уфимской квартире по улице Рабкоров. На место немедленно выехали аварийные службы.

Прибывшая бригада пожарных обнаружила, что возгорание началось в двухкомнатной квартире. Из опасной зоны спасли троих человек и еще 10 эвакуировали. В итоге горение ликвидировали к 10 часам утрам. К счастью, в пожаре никто не пострадал и не погиб.

Сейчас на месте работает дознаватели МЧС, которые устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии столкнулись Лада и Hyundai, погибли три человека
Погода в Башкирии на завтра, 3 марта
Тиран из Башкирии издевался над своими детьми
Поменялся цвет кожи и начал отключаться: трехлетний уфимец оказался в реанимации после прививки
Музыкальную тему из «Игры престолов» сыграли на башкирском народном инструменте
В Башкирии рухнул козырек Дома культуры
Волонтеры прекратили поиски пропавших в Стерлитамаке девочек
В Башкирии ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком MAN, есть погибший
В Башкирии разыскивают двух пропавших девочек
Очередной скандал в МВД Башкирии: девушка-следователь обвинила коллегу в избиении
Башкирию на Универсиаде представят 10 спортсменов
В Башкирии прекращены поиски пропавшей 27-летней Юлии Дятловой
В Башкирии за два месяца родилось 88 пар близняшек
Погода в Башкирии на субботу, 2 марта
Должник из Уфы сдался после звонка мамы