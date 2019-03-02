2019-03-02T15:55:31+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись Лада и Hyundai, погибли три человека

Авария произошла в Туймазинском районе [видео, фото]
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии столкнулись Лада и HyundaiВ Башкирии столкнулись Лада и Hyundai
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В Башкирии после столкновения Лада Приора и Hyundai Accent погибли три человека.

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По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла примерно в 4 часа дня на 10 километре дороги Туймазы-Серафимовка. Известно, что водитель корейской иномарки ехал со стороны Туймазов. По неизвестным пока причинам с ним столкнулась отечественная легковушка, водитель которой ехал по встречной полосе.

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К сожалению, не обошлось без жертв. В аварии погибли трое - водитель отечественной легковушки и пара из Hyundai. Сейчас на месте работают аварийные службы. Во всех обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

В Республике Башкортостан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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