В Башкирии столкнулись Лада и Hyundai, погибли три человека
В Башкирии после столкновения Лада Приора и Hyundai Accent погибли три человека.
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По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла примерно в 4 часа дня на 10 километре дороги Туймазы-Серафимовка. Известно, что водитель корейской иномарки ехал со стороны Туймазов. По неизвестным пока причинам с ним столкнулась отечественная легковушка, водитель которой ехал по встречной полосе.
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К сожалению, не обошлось без жертв. В аварии погибли трое - водитель отечественной легковушки и пара из Hyundai. Сейчас на месте работают аварийные службы. Во всех обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.
В Республике Башкортостан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU