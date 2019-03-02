Погода в Башкирии на завтра, 3 марта

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-02T15:05:54+03:00

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Завтра, 3 марта, на территории Башкирии ожидается теплая и ветреная погода.

Так, по прогнозам МЧС, температура воздуха ночью в воскресенье опустится лишь до -6 градусов. Днем потеплеет до -1. Из осадков ожидается мокрый снег и слабая метель. На дорогах возможно образование гололедицы. Ветер южный 9-14 метров в секунду.

В Уфе будет чуть прохладнее, чем в среднем по республике. Ночью похолодает до -10, а днем столбик термометра поднимется до -1 градуса. В столице также ожидаются осадки и ветер – до 10 метров в секунду.

Водителей просят снизить максимальную скорость движения и соблюдать ПДД – из-за метели может ухудшиться видимость на дорогах

ИСТОЧНИК KP.RU