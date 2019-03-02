Тиран из Башкирии издевался над своими детьми

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-02T14:18:11+03:00

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Житель Хайбуллинского района Башкирии избивал своих детей и морил их голодом.

Известно, что издевался над ребятами изверг летом 2018 года. Его супруга работала вахтовым методом, поэтому 13-летнюю дочь и 11-летнего сына она оставляла с мужем. Вместо того, чтобы воспитывать детей должны образом, тот постоянно распивал спиртное, избивал собственных детей, не разрешал им спать, и не давал еды. Отец запугал несчастных ребят до такой степени, что те боялись пожаловаться маме.

Дошло до того, что в один день дети сбежали из дома. После этого их мама выгнала горе-отца из дома. Однако в сентябре тот в пьяном виде заявился к супруге и начал угрожать ей ножом. Его смогла успокоить подруга женщины. Вскоре дебошира задержали.

Стражи порядка возбудили сразу по двум статьям Уголовного кодекса – истязание детей и угроза убийством. Мужчина свою вину признал.

ИСТОЧНИК KP.RU