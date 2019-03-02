Поменялся цвет кожи и начал отключаться: трехлетний уфимец оказался в реанимации после прививки

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-02T13:31:45+03:00

В Уфе 3-летний мальчик оказался в реанимации после прививки

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Трехлетний Арслан оказался в больнице после прививки, которую ему сделали в поликлинике.

По данным телеканала «ВсяУфа», вакцинацию ребенок проходил в детской поликлинике №2. Родители рассказали, что непосредственно перед прививкой мальчик чувствовал себя хорошо, однако вскоре его состояние ухудшилось.

- У него поменялся цвет кожи, стал синюшным и начал отключаться. Моя мама оказала первую помощь, а брат вызвал медиков, - рассказала мама Арслана.

Дошло до того, что малыша пришлось доставить в уфимскую больницу №22. К счастью, врачи смогли помочь ребенку – сейчас он находится с родителями, но продолжает наблюдаться у врачей.

В поликлинике маме Арслана показали сертификаты на прививки, однако затруднились ответить на вопрос, что именно случилось с ребенком. Начмед поликлиники и вовсе заявила журналистам, что они не получали из больницы №22 информацию о состоянии ребенка после сделанной прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU