В Башкирии рухнул козырек Дома культуры

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-02T11:46:27+03:00

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В селе Красноусольский под тяжестью снега упал 20-метровый козырек.

По данным МЧС республики, Дом культуры располагается по адресу Коммунистическая, 14/1. Прибывшие на место спасатели установили, козырек упал, не выдержав тяжесть снега. Сама конструкция, по словам очевидцев, была старая и давно требовала ремонта. На снегу оказались десятки разбитых кирпичей.

К счастью, никто из прохожих или работников Дома культуры не пострадал. Сейчас местная администрация приводит в порядок территорию вокруг здания.

ИСТОЧНИК KP.RU