2019-03-02T11:46:27+03:00
Происшествия

В Башкирии рухнул козырек Дома культуры

Инцидент произошел в Красноусольском
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии обвалился козырек Дома культурыВ Башкирии обвалился козырек Дома культуры
Изменить размер текста:

В селе Красноусольский под тяжестью снега упал 20-метровый козырек.

По данным МЧС республики, Дом культуры располагается по адресу Коммунистическая, 14/1. Прибывшие на место спасатели установили, козырек упал, не выдержав тяжесть снега. Сама конструкция, по словам очевидцев, была старая и давно требовала ремонта. На снегу оказались десятки разбитых кирпичей.

К счастью, никто из прохожих или работников Дома культуры не пострадал. Сейчас местная администрация приводит в порядок территорию вокруг здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из уфимской многоэтажки эвакуировали 10 человек
В Башкирии столкнулись Лада и Hyundai, погибли три человека
Погода в Башкирии на завтра, 3 марта
Тиран из Башкирии издевался над своими детьми
Поменялся цвет кожи и начал отключаться: трехлетний уфимец оказался в реанимации после прививки
Музыкальную тему из «Игры престолов» сыграли на башкирском народном инструменте
Волонтеры прекратили поиски пропавших в Стерлитамаке девочек
В Башкирии ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком MAN, есть погибший
В Башкирии разыскивают двух пропавших девочек
Очередной скандал в МВД Башкирии: девушка-следователь обвинила коллегу в избиении
Башкирию на Универсиаде представят 10 спортсменов
В Башкирии прекращены поиски пропавшей 27-летней Юлии Дятловой
В Башкирии за два месяца родилось 88 пар близняшек
Погода в Башкирии на субботу, 2 марта
Должник из Уфы сдался после звонка мамы