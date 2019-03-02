В Башкирии рухнул козырек Дома культуры
Инцидент произошел в Красноусольском
В Башкирии обвалился козырек Дома культуры
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В селе Красноусольский под тяжестью снега упал 20-метровый козырек.
По данным МЧС республики, Дом культуры располагается по адресу Коммунистическая, 14/1. Прибывшие на место спасатели установили, козырек упал, не выдержав тяжесть снега. Сама конструкция, по словам очевидцев, была старая и давно требовала ремонта. На снегу оказались десятки разбитых кирпичей.
К счастью, никто из прохожих или работников Дома культуры не пострадал. Сейчас местная администрация приводит в порядок территорию вокруг здания.
ИСТОЧНИК KP.RU