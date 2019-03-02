2019-03-02T09:46:07+03:00
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавших в Стерлитамаке девочек

Подростков нашли в торговом центре
Рустем АХУНОВ
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Пропавших в Стерлитамаке девочек нашли в торговом центреПропавших в Стерлитамаке девочек нашли в торговом центре
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Пропавших накануне в Стерлитамаке Яну Д. и Карину Н. нашли в торговом центре.

Напомним, что информация о начале поисков пропавших девочек появилась ранним утром в субботу. Было известно, что 1 марта подростки вышли погулять, но так и не вернулись домой. Родители решили обратиться за помощью к полицейским и волонтерам. К счастью, вскоре стало известно, что девочек нашли живыми и невредимыми.

По версии городской администрации, пропавших обнаружили в одном из торговых центров Стерлитамака. Где они провели минувшую ночь - остается неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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