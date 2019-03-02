Волонтеры прекратили поиски пропавших в Стерлитамаке девочек
Подростков нашли в торговом центре
Пропавших в Стерлитамаке девочек нашли в торговом центре
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Пропавших накануне в Стерлитамаке Яну Д. и Карину Н. нашли в торговом центре.
Напомним, что информация о начале поисков пропавших девочек появилась ранним утром в субботу. Было известно, что 1 марта подростки вышли погулять, но так и не вернулись домой. Родители решили обратиться за помощью к полицейским и волонтерам. К счастью, вскоре стало известно, что девочек нашли живыми и невредимыми.
По версии городской администрации, пропавших обнаружили в одном из торговых центров Стерлитамака. Где они провели минувшую ночь - остается неизвестным.
ИСТОЧНИК KP.RU