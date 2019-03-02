В Башкирии ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком MAN, есть погибший

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-02T09:39:05+03:00

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1 марта в Башкирии водитель ВАЗ-2114 врезался в стоящий на обочине грузовик MAN.

По данным ГИБДД республики, авария произошла в Абзелиловском районе на 63 километре дороги Серменево-Амангильдино-Баймак. По предварительной версии, 28-летний водитель легкового автомобиля не заметил грузовик, стоящий на обочине, и на большой скорости врезался в него. К сожалению, парень, управлявший автомобилем, скончался на месте. Его 26-летнюю пассажирку доставили в больницу с серьезными травмами. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 10 аварий, в которых один человек погиб и еще 11 получили травмы. Гаишники поймали 66 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU