В Башкирии ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком MAN, есть погибший
1 марта в Башкирии водитель ВАЗ-2114 врезался в стоящий на обочине грузовик MAN.
По данным ГИБДД республики, авария произошла в Абзелиловском районе на 63 километре дороги Серменево-Амангильдино-Баймак. По предварительной версии, 28-летний водитель легкового автомобиля не заметил грузовик, стоящий на обочине, и на большой скорости врезался в него. К сожалению, парень, управлявший автомобилем, скончался на месте. Его 26-летнюю пассажирку доставили в больницу с серьезными травмами. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.
Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 10 аварий, в которых один человек погиб и еще 11 получили травмы. Гаишники поймали 66 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU