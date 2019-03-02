2019-03-02T09:39:05+03:00
Происшествия

В Башкирии ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком MAN, есть погибший

Авария произошла в Абзелиловском районе
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Башкирии ВАЗ-2114 влетел в грузовик MANВ Башкирии ВАЗ-2114 влетел в грузовик MAN
Изменить размер текста:

1 марта в Башкирии водитель ВАЗ-2114 врезался в стоящий на обочине грузовик MAN.

По данным ГИБДД республики, авария произошла в Абзелиловском районе на 63 километре дороги Серменево-Амангильдино-Баймак. По предварительной версии, 28-летний водитель легкового автомобиля не заметил грузовик, стоящий на обочине, и на большой скорости врезался в него. К сожалению, парень, управлявший автомобилем, скончался на месте. Его 26-летнюю пассажирку доставили в больницу с серьезными травмами. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 10 аварий, в которых один человек погиб и еще 11 получили травмы. Гаишники поймали 66 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтеры прекратили поиски пропавших в Стерлитамаке девочек
В Башкирии разыскивают двух пропавших девочек
Очередной скандал в МВД Башкирии: девушка-следователь обвинила коллегу в избиении
Башкирию на Универсиаде представят 10 спортсменов
В Башкирии прекращены поиски пропавшей 27-летней Юлии Дятловой
В Башкирии за два месяца родилось 88 пар близняшек
Погода в Башкирии на субботу, 2 марта
Должник из Уфы сдался после звонка мамы
В Башкирии сотрудники ГИБДД штрафовали водителей по несуществующей статье
Работы по подтоплению тлеющего карьера в Сибае могут затянуться до конца марта
Ресторан «Республика» примет участие в Wedding Weekend Ufa (Свадебный уикенд Уфа) 2019
В убийстве пропавшего под Уфой Романа Мигранова подозревают дворника
В Башкирии мать насмерть задавила новорожденного младенца
В Уфе с крыши многоэтажки сошел снег на семилетнюю девочку
В Башкирии китайские инвесторы планируют построить завод фиброцементных плит
В Банке УРАЛСИБ открыты вклады более 1300 действующих участников программы ЖСС
В Башкирии без вести пропала 27-летняя Юлия Дятлова
Пропавшего в Уфе Романа Мигранова нашли мертвым рядом с собственным домом
Воспитываем патриотов!
В Башкирии водитель «семерки» пострадал в ДТП с ВАЗ-2112
В Башкирии осудят тренера, по вине которого погибла 14-летняя спортсменка
Двое жителей Башкирии избили и изрезали пенсионера, вымогая у него деньги
В Башкирии на трассе опрокинулся микроавтобус, пассажиров осматривают медики
Весна идёт: на выходных в Башкирии ожидается плюсовая температура
В Башкирии планируют построить завод по производству фиброцементных плит
В Уфе пройдут масленичные гуляния
На социальную защиту населения Башкирии выделили более 20,5 млрд рублей
В Уфе в ДТП с тремя автобусами пострадали два человека