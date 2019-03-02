Музыкальную тему из «Игры престолов» сыграли на башкирском народном инструменте

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-02T14:03:36+03:00

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Уфимка Земфира Рашитова сыграла музыкальную тему из знаменитого сериала «Игра престолов» на национальном башкирском инструменте – курае.

Видео появилось в соцсетях и быстро стало популярным. Оно и неудивительно, красивое звучание курая идеально вписывается в мелодию, которую без труда узнают любители сериалов по всему свету.

Примечательно, что место для съемок небольшого ролика выбрали прямо посреди этно-парка «Ватан». Заснеженные юрты добавляют антуража и без того эффектному видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/694986" frameborder="0"></iframe> Уфимка сыграла на курае музыкальную тему из «Игры престолов».

ИСТОЧНИК KP.RU