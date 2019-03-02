Музыкальную тему из «Игры престолов» сыграли на башкирском народном инструменте
Мелодию исполнила Земфира Рашитова
Уфимка сыграла на курае музыкальную тему из популярного сериала
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Уфимка Земфира Рашитова сыграла музыкальную тему из знаменитого сериала «Игра престолов» на национальном башкирском инструменте – курае.
Видео появилось в соцсетях и быстро стало популярным. Оно и неудивительно, красивое звучание курая идеально вписывается в мелодию, которую без труда узнают любители сериалов по всему свету.
Примечательно, что место для съемок небольшого ролика выбрали прямо посреди этно-парка «Ватан». Заснеженные юрты добавляют антуража и без того эффектному видео.
Уфимка сыграла на курае музыкальную тему из «Игры престолов».
ИСТОЧНИК KP.RU