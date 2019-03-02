В Башкирии разыскивают двух пропавших девочек
В Башкирии волонтеры разыскивают пропавших 12-летнюю Яну Давлеталееву и 11-летнюю Карину Назарову.
Известно, что последний раз девочек видели в Стерлитамаке в минувшую пятницу, 1 марта. После этого девочки перестали выходить на связь с друзьями и близкими. По данным поисков, девочки вышли погулять на улицу.
Волонтеры поискового сообщества «Отклик» - Стерлитамак начали распространять информацию о пропавших детях в интернете.
Приметы Яны: худощавое телосложение, длинные темные волосы, серо-голубые глаза. Была одета: черная шапка, темно-синяя куртка, белые кроссовки, черные джинсы
Приметы Карины: худощавое телосложение, глаза карие, волосы длинные темные. Была одета: черная вязаная шапка, черный шарф, бордовая куртка, черные ботинки и черные брюки.
Если вы узнали этих девочек, пожалуйста, позвоните по телефону 8-987-106-06-01 или полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU