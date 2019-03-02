В Башкирии разыскивают двух пропавших девочек

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-02T08:38:55+03:00

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В Башкирии волонтеры разыскивают пропавших 12-летнюю Яну Давлеталееву и 11-летнюю Карину Назарову.

Известно, что последний раз девочек видели в Стерлитамаке в минувшую пятницу, 1 марта. После этого девочки перестали выходить на связь с друзьями и близкими. По данным поисков, девочки вышли погулять на улицу.

Волонтеры поискового сообщества «Отклик» - Стерлитамак начали распространять информацию о пропавших детях в интернете.

Приметы Яны: худощавое телосложение, длинные темные волосы, серо-голубые глаза. Была одета: черная шапка, темно-синяя куртка, белые кроссовки, черные джинсы

Приметы Карины: худощавое телосложение, глаза карие, волосы длинные темные. Была одета: черная вязаная шапка, черный шарф, бордовая куртка, черные ботинки и черные брюки.

Если вы узнали этих девочек, пожалуйста, позвоните по телефону 8-987-106-06-01 или полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU