Очередной скандал в МВД Башкирии: девушка-следователь обвинила коллегу в избиении

СЕГОДНЯ 07:27 2019-03-02T07:27:02+03:00

Следователь из Башкирии обвинила коллегу в избиении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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23-летняя следователь из Белорецка заявила, что ее избил 38-летний коллега.

Известно, что неприятный для всех сторон инцидент произошел 27 февраля в Белорецке. Пострадавшая девушка обратилась за помощью в больницу, где рассказала, что на нее напал коллега-офицер.

По данным портала «Proufu.ru», у девушки диагностировали закрытую травму головы, ушибы лица, плечевых суставов, позвоночника и возможную травму живота. По мнению собеседника издания, травмы такого рода могут быть нанесены во время совершения действий насильственного характера.

В МВД Башкирии по факту случившегося начали проверку. Все документы передали в Следком республики.

ИСТОЧНИК KP.RU