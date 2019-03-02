Очередной скандал в МВД Башкирии: девушка-следователь обвинила коллегу в избиении
23-летняя следователь из Белорецка заявила, что ее избил 38-летний коллега.
Известно, что неприятный для всех сторон инцидент произошел 27 февраля в Белорецке. Пострадавшая девушка обратилась за помощью в больницу, где рассказала, что на нее напал коллега-офицер.
По данным портала «Proufu.ru», у девушки диагностировали закрытую травму головы, ушибы лица, плечевых суставов, позвоночника и возможную травму живота. По мнению собеседника издания, травмы такого рода могут быть нанесены во время совершения действий насильственного характера.
В МВД Башкирии по факту случившегося начали проверку. Все документы передали в Следком республики.
ИСТОЧНИК KP.RU