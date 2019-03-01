В Башкирии прекращены поиски пропавшей 27-летней Юлии Дятловой

1 Март 23:39 2019-03-01T23:39:30+03:00

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В последний день в Ишимбае бесследно пропала 27-летняя Юлия Дятлова. Обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением о ее пропаже, к поискам тут же подключились волонтеры поискового отряда «Отклик».

Пока добровольцы распространяли ориентировки на пропавшую без вести, родственники продолжали искать ее самостоятельно. Как рассказал в беседе с «Комсомолкой» близкий Юлии, в тот вечер она ушла на маникюр и пропала.

Волонтеры уже собрались было выйти на прочес местности, как вдруг отменили сбор – объявление об этом они разместили на своей странице в социальных сетях. О том, почему добровольцы так и не выехали на поиски женщины, они решили не распространяться.

«Комсомолке» удалось дозвониться до одного из близких Юлии Дятловой. Он сообщил, что женщина попросту загуляла.

- Она нашлась. Ну как, относительно нашлась. Домой еще не пришла. Мы с ней на связи, - отметил молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU