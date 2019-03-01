Погода в Башкирии на субботу, 2 марта

СЕГОДНЯ 18:43 2019-03-01T18:43:16+03:00

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Завтра, 2 марта, в Башкирии ожидается теплая и снежная погода.

По данным МЧС республики, температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, а днем потеплеет до +1. В аварийном ведомстве предупреждают о сильном южном ветре, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. На территории республики также возможны осадки – мокрый снег и небольшая метель.

В Уфе погода отличаться от средней по республике не будет. Ночью столбик термометра упадет до -4 градусов, а днем потеплеет до -1. В столице также ожидаются осадки и сильный ветер.

Водителей предупреждают, что из-за снегопада возможно ухудшение видимости на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU