2019-03-01T18:43:16+03:00
Общество

Погода в Башкирии на субботу, 2 марта

Республику ждет теплая суббота
Рустем АХУНОВ
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На выходных в Башкирии ожидается снежная и ветряная погодаНа выходных в Башкирии ожидается снежная и ветряная погода
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Завтра, 2 марта, в Башкирии ожидается теплая и снежная погода.

По данным МЧС республики, температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, а днем потеплеет до +1. В аварийном ведомстве предупреждают о сильном южном ветре, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. На территории республики также возможны осадки – мокрый снег и небольшая метель.

В Уфе погода отличаться от средней по республике не будет. Ночью столбик термометра упадет до -4 градусов, а днем потеплеет до -1. В столице также ожидаются осадки и сильный ветер.

Водителей предупреждают, что из-за снегопада возможно ухудшение видимости на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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