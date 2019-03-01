2019-03-01T17:54:31+03:00
Общество

Должник из Уфы сдался после звонка мамы

Мужчина пообещал разобраться с просроченными выплатами по алиментам
Рустем АХУНОВ
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Уфимец пообещал отдать долг по алиментам после серьезного разговора с мамойУфимец пообещал отдать долг по алиментам после серьезного разговора с мамой
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30-летний должник из Уфы сам пришел к судебным приставам после звонка мамы.

По данным портала «UfaTime», необычный случай произошел в Санкт-Петербурге. Там какое-то время проживал 30-летний уфимец, который задолжал своему сыну довольно большую сумму выплат по алиментам. Приставы попытались выйти на связь с мужчиной, но у них не вышло – должник переехал из съемного жилья.

Тогда сотрудники службы связались с мамой мужчины. Уже через несколько дней горе-отец сам пришел к приставам и написал объяснительную. Он пообещал выплатить долг сразу после того, как найдет работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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