2019-03-01T19:41:26+03:00
Общество

В Башкирии за два месяца родилось 88 пар близняшек

Больше всего двоен зарегистрировано в Уфе
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Олег РукавицынФото: Олег Рукавицын
Изменить размер текста:

Всего за два месяца 2019 года в Башкирии родились 88 пар близняшек. По данным госкомитета республики по юстиции, больше всего двоен родилось в Уфе – 41 пара. Второе место занял Стерлитамак – там за два месяца родились пять пар близнецов. Замыкает тройку лидеров по этому показателю Гафурийский район – там счастливыми родителями близнецов стали три пары.

По данным того же госкомитета Башкирии по юстиции, который и ведет учет новорожденных через ЗАГС, еще в январе количество двойняшек составляло 40 пар. Таким образом, всего за месяц число родившихся двоен возросло в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Башкирии на субботу, 2 марта
Должник из Уфы сдался после звонка мамы
В Башкирии сотрудники ГИБДД штрафовали водителей по несуществующей статье
Работы по подтоплению тлеющего карьера в Сибае могут затянуться до конца марта
Ресторан «Республика» примет участие в Wedding Weekend Ufa (Свадебный уикенд Уфа) 2019
В убийстве пропавшего под Уфой Романа Мигранова подозревают дворника
В Башкирии мать насмерть задавила новорожденного младенца
В Уфе с крыши многоэтажки сошел снег на семилетнюю девочку
В Башкирии китайские инвесторы планируют построить завод фиброцементных плит
В Банке УРАЛСИБ открыты вклады более 1300 действующих участников программы ЖСС
В Башкирии без вести пропала 27-летняя Юлия Дятлова
Пропавшего в Уфе Романа Мигранова нашли мертвым рядом с собственным домом
Воспитываем патриотов!
В Башкирии водитель «семерки» пострадал в ДТП с ВАЗ-2112
В Башкирии осудят тренера, по вине которого погибла 14-летняя спортсменка
Двое жителей Башкирии избили и изрезали пенсионера, вымогая у него деньги
В Башкирии на трассе опрокинулся микроавтобус, пассажиров осматривают медики
Весна идёт: на выходных в Башкирии ожидается плюсовая температура
В Башкирии планируют построить завод по производству фиброцементных плит
В Уфе пройдут масленичные гуляния
На социальную защиту населения Башкирии выделили более 20,5 млрд рублей
В Уфе в ДТП с тремя автобусами пострадали два человека