В Башкирии за два месяца родилось 88 пар близняшек

СЕГОДНЯ 19:41 2019-03-01T19:41:26+03:00

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Всего за два месяца 2019 года в Башкирии родились 88 пар близняшек. По данным госкомитета республики по юстиции, больше всего двоен родилось в Уфе – 41 пара. Второе место занял Стерлитамак – там за два месяца родились пять пар близнецов. Замыкает тройку лидеров по этому показателю Гафурийский район – там счастливыми родителями близнецов стали три пары.

По данным того же госкомитета Башкирии по юстиции, который и ведет учет новорожденных через ЗАГС, еще в январе количество двойняшек составляло 40 пар. Таким образом, всего за месяц число родившихся двоен возросло в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU