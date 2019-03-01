В убийстве пропавшего под Уфой Романа Мигранова подозревают дворника

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-01T14:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропавшего в поселке Цветы Башкирии 14 февраля Романа Мигранова мог убить дворник.

Известно, что на след предполагаемого убийцы следователи вышли при помощи своих коллег из отдела уголовного розыска МВД Башкирии. Стражи порядка выяснили, что рядом с местом, где Романа видели в последний раз, находилось подсобное помещение водонапорной башни. В этой коморке часто оставлял свои вещи дворник, который пропал сразу после таинственного исчезновения мужчины. Подсобку и пространство вокруг нее осмотрели сыщики.

Внутри помещения стражи порядка обнаружили следы крови, которые убийца пытался замаскировать. Вскоре рядом с коморкой нашли тело пропавшего, спрятанное в снегу. Через полторы недели полицейские нашли убийцу - он пытался спрятаться в разных районах Башкирии. По предварительной версии, дворник забил Романа гаечным ключом во время распития спиртного.

По факту убийства стражи порядка возбудили уголовное дело. Задержанному мужчине предъявили обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU