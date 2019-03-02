Башкирию на Универсиаде представят 10 спортсменов

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-02T07:12:45+03:00

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Сразу 10 спортсменов будут представлять Башкирию на предстоящей Универсиаде в Красноярске.

Напомним, что главные студенческие соревнования стартуют в Красноярске уже завтра, 2 марта. От Башкирии в Универсиаде будут участвовать сразу 10 спортсменов. Они посоревнуются в 4 разных видах спорта.

В лыжном фристайле будут выступать Руслан Катманов, Александра Герасимова, Кристина Спиридонова и Яна Шакирова. В шорт-треке за медали побореся Анастасия Мигунова, в сноуборде – Елизавета Салихова. В состав сборной России по биатлону попали Алексей Петров и Эдуард Латыпов. В женском турнире по хоккею с шайбой за медали будут сражаться две девушки из хоккейного клуба «Агидель» - Анна Шибанова и Мария Баталова.

- Дорогие спортсмены, уверен, что зимняя Универсиада даст вам возможность раскрыть свои способности и показать высокие спортивные результаты! – пожелал удачи атлетам замминистра спорта Башкирии Артур Ахметханов.

ИСТОЧНИК KP.RU