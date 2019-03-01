2019-03-01T14:02:44+03:00
Происшествия

В Башкирии мать насмерть задавила новорожденного младенца

Трагедия произошла по чистой случайности
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: «ProUfu.ru»Фото: «ProUfu.ru»
Изменить размер текста:

Накануне в селе 8 марта, что в Ермекеевском районе Башкирии, 29-летняя местная жительница случайно придавила новорожденного младенца. К сожалению, девочка двух недель от роду скончалась, пишет портал «ProUfu.ru».

По данным издания, женщина легла спать и взяла с собой в кровать ребенка. Около трех часов ночи мама проснулась, чтобы покормить малышку и снова заснула. Только утром она обнаружила, что ребенок задохнулся, пишет «ProUfu.ru».

Как сообщили «Комсомольской правде – Уфа» в следкоме по Башкирии, на данный момент по факту обнаружения тела младенца проводится доследственная проверка. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии сотрудники ГИБДД штрафовали водителей по несуществующей статье
Работы по подтоплению тлеющего карьера в Сибае могут затянуться до конца марта
Ресторан «Республика» примет участие в Wedding Weekend Ufa (Свадебный уикенд Уфа) 2019
В убийстве пропавшего под Уфой Романа Мигранова подозревают дворника
В Уфе с крыши многоэтажки сошел снег на семилетнюю девочку
В Башкирии китайские инвесторы планируют построить завод фиброцементных плит
В Банке УРАЛСИБ открыты вклады более 1300 действующих участников программы ЖСС
В Башкирии без вести пропала 27-летняя Юлия Дятлова
Пропавшего в Уфе Романа Мигранова нашли мертвым рядом с собственным домом
Воспитываем патриотов!
В Башкирии водитель «семерки» пострадал в ДТП с ВАЗ-2112
В Башкирии осудят тренера, по вине которого погибла 14-летняя спортсменка
Двое жителей Башкирии избили и изрезали пенсионера, вымогая у него деньги
В Башкирии на трассе опрокинулся микроавтобус, пассажиров осматривают медики
Весна идёт: на выходных в Башкирии ожидается плюсовая температура
В Башкирии планируют построить завод по производству фиброцементных плит
В Уфе пройдут масленичные гуляния
На социальную защиту населения Башкирии выделили более 20,5 млрд рублей
В Уфе в ДТП с тремя автобусами пострадали два человека