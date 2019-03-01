В Башкирии мать насмерть задавила новорожденного младенца

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-01T14:02:44+03:00

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Накануне в селе 8 марта, что в Ермекеевском районе Башкирии, 29-летняя местная жительница случайно придавила новорожденного младенца. К сожалению, девочка двух недель от роду скончалась, пишет портал «ProUfu.ru».

По данным издания, женщина легла спать и взяла с собой в кровать ребенка. Около трех часов ночи мама проснулась, чтобы покормить малышку и снова заснула. Только утром она обнаружила, что ребенок задохнулся, пишет «ProUfu.ru».

Как сообщили «Комсомольской правде – Уфа» в следкоме по Башкирии, на данный момент по факту обнаружения тела младенца проводится доследственная проверка. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU