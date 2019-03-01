2019-03-01T13:01:13+03:00
Происшествия

В Уфе с крыши многоэтажки сошел снег на семилетнюю девочку

Ребенка доставили в больницу на обследование
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба УГЗ УфыФото: пресс-служба УГЗ Уфы
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Сегодня, 1 марта, в Октябрьском районе башкирской столицы нечищеный снег упал с крыши на ребенка. ЧП произошло на бульваре Молодежный, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

По словам мамы девочки, она вместе с ребенком приехала во двор на машине. Пока женщина парковала автомобиль, ребенок стоял на крыльце и ждал маму. Внезапно с крыши девятиэтажки сошел снег и попал прямо на малышку.

Поначалу все вроде бы обошлось: девочка ни на что не жаловалась. Вместе с мамой они пришли домой, и продолжили заниматься своими делами. В какой-то момент ребенок позвал маму и сказал, что ей стало плохо. Обеспокоенная родительница вызвала скорую помощь, которая увезла их в 17-ю детскую больницу.

- На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, в частности, откуда именно сошел снег. По предварительной информации, падение снежной массы произошло с козырька балкона, - рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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