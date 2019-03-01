2019-03-01T15:54:27+03:00
Общество

Работы по подтоплению тлеющего карьера в Сибае могут затянуться до конца марта

Об этом заявил и.о. министра экологии Башкирии
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Накануне на заседании башкирского парламента руководитель регионального МЧС Марат Латыпов заявил, что во время подтопления карьера в Сибае могут увеличиться выбросы сернистого газа.

Слова Латыпова подтвердил и.о. министра экологии Мирхайдар Фатхуллин. По его словам, из-за процесса подтопления в город проникают испарения. Чтобы решить эту проблему, необходимо растянуть затопление карьера, полагает министр.

Напомним, из-за тлеющей руды в сибайском карьере в городе вот уже четвертый месяц наблюдается ядовитый смог. Время от времени воздух очищается, но до конца проблема так и не решена до сих пор. У местного населения наблюдается обострение хронических заболеваний, а все, кто мог уехать – уже уехал. Подробнее о ситуации в столице башкирского Зауралья можно прочитать в нашем репортаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии сотрудники ГИБДД штрафовали водителей по несуществующей статье
Ресторан «Республика» примет участие в Wedding Weekend Ufa (Свадебный уикенд Уфа) 2019
В убийстве пропавшего под Уфой Романа Мигранова подозревают дворника
В Башкирии мать насмерть задавила новорожденного младенца
В Уфе с крыши многоэтажки сошел снег на семилетнюю девочку
В Башкирии китайские инвесторы планируют построить завод фиброцементных плит
В Банке УРАЛСИБ открыты вклады более 1300 действующих участников программы ЖСС
В Башкирии без вести пропала 27-летняя Юлия Дятлова
Пропавшего в Уфе Романа Мигранова нашли мертвым рядом с собственным домом
Воспитываем патриотов!
В Башкирии водитель «семерки» пострадал в ДТП с ВАЗ-2112
В Башкирии осудят тренера, по вине которого погибла 14-летняя спортсменка
Двое жителей Башкирии избили и изрезали пенсионера, вымогая у него деньги
В Башкирии на трассе опрокинулся микроавтобус, пассажиров осматривают медики
Весна идёт: на выходных в Башкирии ожидается плюсовая температура
В Башкирии планируют построить завод по производству фиброцементных плит
В Уфе пройдут масленичные гуляния
На социальную защиту населения Башкирии выделили более 20,5 млрд рублей
В Уфе в ДТП с тремя автобусами пострадали два человека