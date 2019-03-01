Работы по подтоплению тлеющего карьера в Сибае могут затянуться до конца марта

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-01T15:54:27+03:00

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Накануне на заседании башкирского парламента руководитель регионального МЧС Марат Латыпов заявил, что во время подтопления карьера в Сибае могут увеличиться выбросы сернистого газа.

Слова Латыпова подтвердил и.о. министра экологии Мирхайдар Фатхуллин. По его словам, из-за процесса подтопления в город проникают испарения. Чтобы решить эту проблему, необходимо растянуть затопление карьера, полагает министр.

Напомним, из-за тлеющей руды в сибайском карьере в городе вот уже четвертый месяц наблюдается ядовитый смог. Время от времени воздух очищается, но до конца проблема так и не решена до сих пор. У местного населения наблюдается обострение хронических заболеваний, а все, кто мог уехать – уже уехал. Подробнее о ситуации в столице башкирского Зауралья можно прочитать в нашем репортаже.

ИСТОЧНИК KP.RU