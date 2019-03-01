В Башкирии китайские инвесторы планируют построить завод фиброцементных плит
Накануне стало известно о намерениях китайских инвесторов построить еще один завод в Башкирии. Взор иностранных партнеров пал на Кумертау, где в скором времени может появиться завод фиброцементных плит. Об этом башкирские чиновники заявили во время «Инвестчаса» в региональном правительстве.
По данным минэкономразвития Башкирии, общий объем инвестиций в этот грандиозный проект составит порядка 2 млрд рублей. Отмечается, что предприятие даст 300 дополнительных рабочих мест на территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау».
Кроме того, на совещании была озвучена информация о предстоящем строительстве молочно-товарного комплекса в Янаульском районе республики. Там будут содержать 2,5 тысячи голов скота.
ИСТОЧНИК KP.RU