В Башкирии осудят тренера, по вине которого погибла 14-летняя спортсменка

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-01T09:04:41+03:00

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В Башкирии перед судом предстанет тренер несовершеннолетней спортсменки. Он обвиняется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как сообщает прокуратура, в январе прошлого года группа спортсменов по дисциплине горнолыжного спорта «Супер-гигант» тренировалась на склоне вблизи озера Банное.

Ответственным за безопасность являлся тренер спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». Он был в курсе, что горнолыжная трасса не была сертифицирована для данной дисциплины, потому что склон слишком крутой. К тому же не все его опасные участки были огорожены защитными сооружениями, и на них находились посторонние лица.

Вопреки всему тренер дал указание начать спуск. 14-летняя девочка упала и ударилась за пределами трассы головой об камень. От полученной травмы она скончалась на месте.

- Обвиняемый не признал вину в совершении преступления, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU