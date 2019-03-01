Двое жителей Башкирии избили и изрезали пенсионера, вымогая у него деньги

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-01T08:24:28+03:00

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Спустя три месяца полицейские Учалинского района раскрыли разбойное нападение на пенсионера. Как сообщили в МВД по РБ, в ноябре прошлого года в больницу доставили 68-летнего мужчину с тяжелой травмой головы и множественными ножевыми ранениями. Поговорить сразу с самим пострадавшим полицейским не удалось, так как он был в критическом состоянии.

Стражи порядка установили, что из его дома пропало 200 тысяч и сотовый телефон. Также выяснилось, что подозреваемых двое и они скрываются в соседнем регионе.

В ходе дальнейшей работы их удалось задержать. 33 и 36-летние подозреваемые все это время находились в Оренбургской области. Удалось изъять похищенный сотовый телефон. Один из задержанных дал признательные показания.

Оказалось, что налетчики целенаправленно шли на разбойное нападение. Ночью они ворвались во двор 68-летнего учалинца и сходу ударили его несколько раз молотком по голове. Далее ударили несколько раз ножом в спину и требовали сказать, где спрятаны деньги.

На сегодняшний день потерпевший выписан из больницы и теперь находится под постоянным наблюдением сиделки.

ИСТОЧНИК KP.RU