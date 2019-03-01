В Башкирии на трассе опрокинулся микроавтобус, пассажиров осматривают медики
ДТП произошло близ Стерлитамака
фото: ГИБДД по РБ
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В 9 утра 1 марта на автодороге Уфа-Оренбург близ Стерлитамака произошла авария с участием микроавтобуса.
По предварительным данным, 39-летний водитель за рулем«Toyota Hiace», завершая обгон попутного КамАЗа, допустил с ним касательное столкновение. После этого он потерял управление, съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
Известно, что машина направлялась в сторону Уфы.
Информации о пострадавших пока нет. В салоне на момент аварии находились три человека, их осматривают медики. Подробности выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU