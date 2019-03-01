2019-03-01T10:05:31+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель «семерки» пострадал в ДТП с ВАЗ-2112

Машины столкнулись на «встречке»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД по БашкирииФото: ГИБДД по Башкирии
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В последний день февраля на дорогах Башкирии случилось семь аварий, одна из самых серьёзных произошла в деревне Тюпкильды Туймазинского района.

Вечером на улице Школьной столкнулись два встречных авто: ВАЗ-2112 с 31-летний мужчиной за рулем и ВАЗ-2107. 49-летний водитель «семерки» оказался единственным пострадавшим, удар пришелся как раз туда, где он сидел. В ГИБДД Башкирии уточнили, что мужчину доставили в травматологическое отделение местной больницы.

Причины и обстоятельства аварии выясняют стражи порядка.

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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