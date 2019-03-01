В Уфе пройдут масленичные гуляния

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-01T07:01:26+03:00

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9 и 10 марта по всей Уфе пройдут масленичные гуляния.

Основной площадкой праздника станет территория возле «Меги». Здесь печь блины и прощаться с зимой будут 9 марта. В этот же день гуляния охватят Орджоникидзевский и Демский районы. В первом праздник развернется на площади Серго Орджоникидзе, а во втором – в парке культуры и отдыха.

10 марта Масленицу встретят в оставшихся районах. Как сообщили в мэрии Уфы, веселые игры и скоморохи будут ждать жителей Калининского района (Федоровский ДК и парк «Первомайский»), Орджоникидзевского (сквер перед Театром кукол и ДК «Заря»), Октябрьского (ипподром «Акбузат» и Нагаевский дом культуры), Советского (парк имени Ивана Якутова), Кировского (Искинский ДК, пляж «Солнечный», ТКЦ «Ультра» и площадь перед Конгресс-холлом) и Ленинского (сквер «Волна» и стадион «Нижегородец»).

Уфимцам обещают настоящую масленичную атмосферу, с блинами, плясками, конкурсами и играми.

ИСТОЧНИК KP.RU