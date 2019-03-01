Весна идёт: на выходных в Башкирии ожидается плюсовая температура
Первые дни весны в Башкирии выдадутся неожиданно теплыми. Синоптики предрекают, что столбик термометра впервые за долгое время поднимется выше нуля.
По прогнозам метеорологов, теплее всего будет в субботу, 2 марта. Днем в республике ожидается от -4 до +1 градуса. Местами пройдет мокрый снег, ветер будет южным или юго-восточным порой с сильными порывами. Так как ночью подморозит, с утра на дорогах ожидается гололед и накат.
В последний день недели будет чуть прохладнее: 0...-5 градусов. Осадки, увы, не прекратятся.
Но зима не сдастся без боя, полагают синоптики. Дальше жителей Башкирии ждут "температурные качели": от минуса к плюсу и обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU