На социальную защиту населения Башкирии выделили более 20,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 06:31 2019-03-01T06:31:02+03:00

Это чуть больше, чем годом ранее

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В Башкирии обсудили итоги реализации государственной политики в сфере семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии в прошлом году.

По данным и.о. главы минтруда региона Юрия Мельникова, на выплату пособий, компенсаций, оплату услуг в сфере соцобслуживания и другие цели в 2018 году было направлено более 20,5 млрд рублей. Это на 7 процентов больше, чем годом ранее.

Основные средства пошли на социальную защиту населения — 18,5 млрд рублей, на мероприятия политики занятости — 1,8 млрд рублей, а на доступную среду — около 37 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU