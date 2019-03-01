В Уфе в ДТП с тремя автобусами пострадали два человека

СЕГОДНЯ 05:59 2019-03-01T07:19:29+03:00

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Вчера, 28 февраля, на проспекте Октября в Уфе столкнулись сразу три попутные маршрутки.

По сведениям ГИБДД Башкирии, «Газель» 211-го маршрута, подъезжая к «Юрюзани», врезалась в стоявший ПАЗ 213-го маршрута. Тот по инерции столкнулся с остановившимся «Нефазом». В итоге на остановке образовался затор, так как маршрутки фактически перекрыли собой две полосы движения.

Известно, что в результате ДТП пострадали двое – оба из «Газели». Они обратились за помощью к медикам. Информация о причинах аварии уточняется.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU