В Уфе в ДТП с тремя автобусами пострадали два человека
Инцидент произошел на проспекте Октября
Фото: ГИБДД Башкирии
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Вчера, 28 февраля, на проспекте Октября в Уфе столкнулись сразу три попутные маршрутки.
По сведениям ГИБДД Башкирии, «Газель» 211-го маршрута, подъезжая к «Юрюзани», врезалась в стоявший ПАЗ 213-го маршрута. Тот по инерции столкнулся с остановившимся «Нефазом». В итоге на остановке образовался затор, так как маршрутки фактически перекрыли собой две полосы движения.
Известно, что в результате ДТП пострадали двое – оба из «Газели». Они обратились за помощью к медикам. Информация о причинах аварии уточняется.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU