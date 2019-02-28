В Башкирии на пожаре пострадал 16-летний подросток
Он получил отравление продуктами горения
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Вчера вечером, 27 февраля, в Октябрьском на улице 24 район произошел пожар в квартире многоквартирного дома. На место оперативно выехали пожарные, с огнем боролись семь человек и три единицы техники, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. В ЧП пострадал 16-летний подросток. Он получил отравление продуктами горения, его доставили в местную больницу.
- Причины пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС России, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU