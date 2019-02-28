2019-02-28T18:59:27+03:00
Здоровье

За прошлый год в Башкирии скончались 245 младенцев

Показатель смертности снизился на 105 по сравнению с прошлым годом
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В 2018 году в Башкирии умерли 245 младенцев. Показатель смертности среди детей снизился на 105, сообщил на коллегии минздрава республики руководитель ведомства Максим Забелин.

Министр отметил, что это хороший результат.

- В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» определен целевой показатель младенческой смертности к 2024 году — 4,7 на 1000 родившихся живыми, - сообщил Забелин.

В рамках проекта построят детские поликлиники в Туймазах и Дюртюлях, акушерский корпус в Бирске. Также будет сделан капитальный ремонт помещений Республиканской детской клинической больницы, детских поликлиник и поликлинических отделений, родильных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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