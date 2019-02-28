В Уфе осудят мастера управляющей компании, по чьей вине на пешехода упала глыба льда

СЕГОДНЯ 16:40 2019-02-28T16:40:18+03:00

Пострадавшая получила серьезные травмы головы и долгое время провела в больнице

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В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении мастера ЖЭУ № 78 Орджоникидзевского района. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью.

Неприятная история произошла в декабре прошлого года: с крыши жилого дома на улице Победы сошла наледь, часть упала на голову проходящей мимо местной жительницы, причинив ей серьезные травмы. Проведенная проверка показала, что инцидент случился из-за того, что управляющая компания не позаботилась о своевременной уборке кровли крыша от снега и наледи.

- В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU