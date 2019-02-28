В Уфе осудят мастера управляющей компании, по чьей вине на пешехода упала глыба льда
В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении мастера ЖЭУ № 78 Орджоникидзевского района. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью.
Неприятная история произошла в декабре прошлого года: с крыши жилого дома на улице Победы сошла наледь, часть упала на голову проходящей мимо местной жительницы, причинив ей серьезные травмы. Проведенная проверка показала, что инцидент случился из-за того, что управляющая компания не позаботилась о своевременной уборке кровли крыша от снега и наледи.
- В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU