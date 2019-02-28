Жительница Башкирии задушила новорожденного ребенка и спрятала тело в чулане

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-28T15:57:39+03:00

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Перед судом предстанет 30-летняя жительница Иглинского района: женщина обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка.

Как выяснилось в ходе следствия, женщина родила ребенка у себя дома, но решила не оставлять его, а убить. Она задушила младенца, а тело спрятала в чулане. Проведенная судмедэкспертиза показала, что ребенок родился живым и здоровым, хотя сама горе-мать утверждала, что родила мертвого младенца.

- В ходе следствия женщина признала вину в совершенном преступлении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU