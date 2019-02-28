2019-02-28T17:28:47+03:00
Общество

Уголовное дело против директора уфимского цирка-шапито направлено в суд

Руководитель цирка проводил представления несмотря на запрет суда
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение в отношении директора цирка-шапито, располагавшегося на улице Жукова. Мужчина признан виновным в злостном неисполнении судебного акта.

Ранее надзорное ведомство проводило в цирке проверку, в ходе которой выяснилось, что нарушены требования пожарной безопасности. Например, административно-офисные помещения, касса, фойе и кладовая не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре. В здании цирка отсутствовали необходимые эвакуационные выходы, а в отделке использовались горючие материалы. Кроме того, отсутствовали план эвакуации животных в случае пожара. Прокуратура через суд добилась приостановления деятельности цирка до тех пор, пока все нарушения не будут устранены. Однако директор шапито, не желая терять выгоду, продолжал продавать билеты и устраивать представления. В итоге приставам пришлось заново опечатать цирк и возбудить против директора уголовное дело.

- Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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