2019-02-28T19:40:41+03:00
Общество

Росприроднадзор об экологической ситуации в Сибае: «Люди должны жить в комфортных условиях»

Специалисты признали, что частичное затопление и заиливание дна карьера – единственное правильное решение проблемы
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: группа "Сибай, дыши!"Фото: группа "Сибай, дыши!"
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В Сибай с рабочим визитом прибыли специалисты Росприроднадзора: они побывали на карьере, встретились с представителями УГОКа и местными властями и провели несколько совещаний. Как заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, главное – увидеть ситуацию в городе своими глазами, убедиться, что своевременно принимаются все необходимые меры для разрешения проблемы.

- Мы всегда открыты для диалога. Информацию скрывать не будем. Подобная ситуация не должна повторяться. Люди должны жить в комфортных условиях, - приводит слова Светланы Радионовой газета «Сибайский рабочий».

Руководитель Росприроднадзора отметила, что именно частичное подтопление и заиливание дна карьера является единственно верным решением, и на сегодняшний день других вариантов нет. Специалисты ведомства будут контролировать ситуацию в Сибае до тех пор, пока воздух в городе снова не станет чистым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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